IBF лишила аргентинского боксера титула

Международная федерация бокса (IBF) продолжает обязывать своих чемпионов проводить защиты титулов против не сильно известных оппонентов. И снова бойца лишили пояса без боя.

На этот раз бесхозным стал пояс во втором наилегчайшем весе. Аргентинец Фернандо Мартинес (17-0, 9 КО) готовится к декабрьскому реваншу с японцем Кадзуто Иокой (31-3-1, 16 КО). Из-за этого он проигнорировал требование организации встретиться с обязательным претендентом Вийибальдо Гарсией Пересом (20-5-1, 12 КО) из Мексики.

Вакантный пояс IBF разыграют два мексиканца. Гарсия сразится с Рене Калисто (21-0, 8 КО).