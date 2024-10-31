Леннокс Льюис сравнил Усика с легендой бокса

Бывший абсолютный чемпион супертяжёлого дивизиона британец Леннокс Льюис в интервью спортивному изданию Boxing News высказался о своих соотечественниках и в частности ответил на вопросы о реванше между экс-абсолютным чемпионом дивизиона украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

– Александр Усик по природе меньших размеров. Вы уже в своей карьере проводили поединки со схожим по габаритам Холифилдом. Как вы думаете Александр Усик выступал бы в 90-х, в ваши дни?

– Он бы выступал хорошо. Просто посмотрите, как держался Эвандер Холифилд. Александр Усик такого же размера и так же хорош, и я думаю, что он выступал бы так же хорошо.