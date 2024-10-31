  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Леннокс Льюис сравнил Усика с легендой бокса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леннокс Льюис сравнил Усика с легендой бокса

Бокс
Обновлено

Британец отметил сильные стороны украинского боксера

Леннокс Льюис сравнил Усика с легендой бокса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион супертяжёлого дивизиона британец Леннокс Льюис в интервью спортивному изданию Boxing News высказался о своих соотечественниках и в частности ответил на вопросы о реванше между экс-абсолютным чемпионом дивизиона украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

– Александр Усик по природе меньших размеров. Вы уже в своей карьере проводили поединки со схожим по габаритам Холифилдом. Как вы думаете Александр Усик выступал бы в 90-х, в ваши дни?

– Он бы выступал хорошо. Просто посмотрите, как держался Эвандер Холифилд. Александр Усик такого же размера и так же хорош, и я думаю, что он выступал бы так же хорошо.

Напомним, что бой Фьюри — Усик состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

По теме
yellow-arrow
IBF лишила аргентинского боксера титула
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Почему меня нет в топ-15 рейтинга IBF?
yellow-arrow
Промоутер Богачука оценил шансы украинца в бою против Мадримова
Александр Усик Леннокс Льюис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости