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Леннокс Льюис сравнил Усика с легендой бокса
Британец отметил сильные стороны украинского боксера
Бывший абсолютный чемпион супертяжёлого дивизиона британец Леннокс Льюис в интервью спортивному изданию Boxing News высказался о своих соотечественниках и в частности ответил на вопросы о реванше между экс-абсолютным чемпионом дивизиона украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
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– Александр Усик по природе меньших размеров. Вы уже в своей карьере проводили поединки со схожим по габаритам Холифилдом. Как вы думаете Александр Усик выступал бы в 90-х, в ваши дни?
– Он бы выступал хорошо. Просто посмотрите, как держался Эвандер Холифилд. Александр Усик такого же размера и так же хорош, и я думаю, что он выступал бы так же хорошо.
Напомним, что бой Фьюри — Усик состоится 21 декабря в Эр-Рияде.
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