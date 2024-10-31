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Дюбуа: Я хорошо провел три последних поединка и не собираюсь сбавлять обороты
Британец в хорошей форме
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) готов провести дополнительную защиту титула с любым боксером из рейтинга до 22 апреля.
"Это будет наше общее решение – отца, команды, Фрэнка Уоррена. Мы все решим. Я хорошо провел три последних поединка и не собираюсь сбавлять обороты.
Кого придется, того я и уничтожу. Я в форме, моя уверенность в высоте, чувствую себя на вершине мира", – сказал Дюбуа.
Напомним, что после 22 апреля IBF введет обязательную защиту титула для Дюбуа.
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