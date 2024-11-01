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Менеджер Усика рассказал, с кем будет драться украинец после второго поединка против Фьюри

Бокс
Обновлено

Если победит – планы грандиозные

Менеджер Усика рассказал, с кем будет драться украинец после второго поединка против Фьюри

Фото: Х

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Эгис Климас рассказал о планах на ближайшее будущее нашего спортсмена. Слова специалиста цитирует Boxing King Media:

– Вы бы устроили второе сражение с Дюбуа, если Усик победит Фьюри?

– Ну, безусловно. Я не думаю, что кто-то еще остался в тяжелом весе. И прямо сейчас Энтони, не Энтони, извините, Даниэль Дюбуа, он обладатель титула IBF. Многие говорят о первом бое, многие говорят, что это не был удар ниже пояса, хотя это на 100% был удар ниже пояса.

Вы знаете, рефери дал нам немного времени, чтобы он использовал его, я считаю, что каждый умный боец ​​будет делать то же самое. Есть некоторые вопросы для многих людей, и после Фьюри для Александра будет идеальным бой с Дэниелом, тогда он сможет точно доказать, как он может победить его и во второй раз стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе – сказал Эгис.

Напомним, что ранее стало известно, где Фьюри проведет тренировочный лагерь к реваншу против Усика.

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