Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер Усика рассказал, с кем будет драться украинец после второго поединка против Фьюри
Если победит – планы грандиозные
Фото: Х
Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Эгис Климас рассказал о планах на ближайшее будущее нашего спортсмена. Слова специалиста цитирует Boxing King Media:
– Вы бы устроили второе сражение с Дюбуа, если Усик победит Фьюри?
– Ну, безусловно. Я не думаю, что кто-то еще остался в тяжелом весе. И прямо сейчас Энтони, не Энтони, извините, Даниэль Дюбуа, он обладатель титула IBF. Многие говорят о первом бое, многие говорят, что это не был удар ниже пояса, хотя это на 100% был удар ниже пояса.
Вы знаете, рефери дал нам немного времени, чтобы он использовал его, я считаю, что каждый умный боец будет делать то же самое. Есть некоторые вопросы для многих людей, и после Фьюри для Александра будет идеальным бой с Дэниелом, тогда он сможет точно доказать, как он может победить его и во второй раз стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе – сказал Эгис.
Напомним, что ранее стало известно, где Фьюри
Популярное сейчас
- Рома побеждает без Довбика, Лунина хотят видеть в Португалии, а Родри — в Мадриде. Главные новости за 31 октября
- Спортивный врач – о медиках Полесья: Это что, советская поликлиника? Думал, что этот кринж давно исчез из украинского футбола
- Сенсация на парижском Мастерсе: Карлос Алькарас уступил 18-й ракетке мира
- Леннокс Льюис сравнил Усика с легендой бокса
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium