Майк Тайсон назвал ТОП-5 лучших боксеров на сегодня

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон назвал свой рейтинг ТОП-5 лучших боксеров на сегодняшний день независимо от весовой категории.

"Моя пятерка лучших боксеров в это время? Я сюда включу Дэвида Бенавидеса, Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса, Шакура Стивенсона и Джервонту Дэвиса" – сказал Тайсон.

Напомним, что Майк выйдет на ринг 15 ноября в Арлингтоне (Техас, США), а его оппонентом станет известный блоггер Джейк Пол.