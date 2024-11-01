  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон назвал ТОП-5 лучших боксеров на сегодня
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон назвал ТОП-5 лучших боксеров на сегодня

Бокс

Без украинцев

Майк Тайсон назвал ТОП-5 лучших боксеров на сегодня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон назвал свой рейтинг ТОП-5 лучших боксеров на сегодняшний день независимо от весовой категории.

"Моя пятерка лучших боксеров в это время? Я сюда включу Дэвида Бенавидеса, Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса, Шакура Стивенсона и Джервонту Дэвиса" – сказал Тайсон.

Напомним, что Майк выйдет на ринг 15 ноября в Арлингтоне (Техас, США), а его оппонентом станет известный блоггер Джейк Пол.

Ранее менеджер Усика рассказал, с кем сразится украинец после второго поединка против Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Менеджер Усика рассказал, с кем будет драться украинец после второго поединка против Фьюри
yellow-arrow
Дюбуа: Я хорошо провел три последних поединка и не собираюсь сбавлять обороты
yellow-arrow
Леннокс Льюис сравнил Усика с легендой бокса
Майк Тайсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
You-Tube
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости