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Майк Тайсон назвал ТОП-5 лучших боксеров на сегодня
Без украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон назвал свой рейтинг ТОП-5 лучших боксеров на сегодняшний день независимо от весовой категории.
"Моя пятерка лучших боксеров в это время? Я сюда включу Дэвида Бенавидеса, Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса, Шакура Стивенсона и Джервонту Дэвиса" – сказал Тайсон.
Напомним, что Майк выйдет на ринг 15 ноября в Арлингтоне (Техас, США), а его оппонентом станет известный блоггер Джейк Пол.
Ранее менеджер Усика
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