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Бывшего соперника Кличко и ярого путиниста отстранили за допинг
Живёт на подсосе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представителя страны 404, боксера-супертяжа Александра Поветкина отстранили от международных поединков за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Сообщается, что Поветкин нарушил антидопинговые правила 25 октября 2014 года. Днем ранее он досрочно победил Карлоса Такама в бою за звание серебряного чемпиона WBC в сверхтяжелом весе.
Напомним, что один из самых ярких путинистов объявил о завершении карьеры в 2021 году и пока не объявлял о планах вернуться. В далеком 2013 году Поветкин сражался против украинского чемпиона Владимира Кличко и проиграл единогласным решением судей, четырежды побывав в нокдауне.
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