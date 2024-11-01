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Бывшего соперника Кличко и ярого путиниста отстранили за допинг

Бокс
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Живёт на подсосе

Бывшего соперника Кличко и ярого путиниста отстранили за допинг

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представителя страны 404, боксера-супертяжа Александра Поветкина отстранили от международных поединков за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Сообщается, что Поветкин нарушил антидопинговые правила 25 октября 2014 года. Днем ранее он досрочно победил Карлоса Такама в бою за звание серебряного чемпиона WBC в сверхтяжелом весе.

Напомним, что один из самых ярких путинистов объявил о завершении карьеры в 2021 году и пока не объявлял о планах вернуться. В далеком 2013 году Поветкин сражался против украинского чемпиона Владимира Кличко и проиграл единогласным решением судей, четырежды побывав в нокдауне.

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