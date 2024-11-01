  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. WBO впервые за 28 лет получили нового президента
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WBO впервые за 28 лет получили нового президента

Бокс
Обновлено

Ушла целая эпоха

WBO впервые за 28 лет получили нового президента

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская организация (WBO) решила сменить своего президента. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Так, вместо Пако Варкаселя, занимавшего этот пост в течение 28 лет, новым руководителем WBO стал Густаво Оливери. Ранее новоизбранный президент занимал должность главного юриста организации.

Выборы прошли во время съезда WBO, на торжестве также присутствовали президент WBA Гилберто Мендоза, президент WBC Маурисио Сулейман и президент IBF Дэрил Пиплз.

Напомним, что ранее менеджер Усика рассказал, с кем сразится украинец после второго поединка против Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Бывшего соперника Кличко и ярого путиниста отстранили за допинг
yellow-arrow
Майк Тайсон назвал ТОП-5 лучших боксеров на сегодня
yellow-arrow
Менеджер Усика рассказал, с кем будет драться украинец после второго поединка против Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости