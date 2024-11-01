WBO впервые за 28 лет получили нового президента

Всемирная боксерская организация (WBO) решила сменить своего президента. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Так, вместо Пако Варкаселя, занимавшего этот пост в течение 28 лет, новым руководителем WBO стал Густаво Оливери. Ранее новоизбранный президент занимал должность главного юриста организации.

Выборы прошли во время съезда WBO, на торжестве также присутствовали президент WBA Гилберто Мендоза, президент WBC Маурисио Сулейман и президент IBF Дэрил Пиплз.