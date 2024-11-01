Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Основатель самой известной промоутерской компании Великобритании дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Экспертное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Основатель самой известной промоутерской компании Великобритании MatchroomBoxing Барри Хирн рассказал, кого считает фаворитом в реванше между Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) и украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0); .
"Я думаю, что Усик фаворит и победит Тайсона Фьюри. Возможно, в этот раз он даже остановит его", - сказал Хирн.
Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо
- Рома побеждает без Довбика, Лунина хотят видеть в Португалии, а Родри — в Мадриде. Главные новости за 31 октября
- Экс-прокурор, которому на 10 лет запрещали работать в госорганах, возглавил Одесскую областную футбольную ассоциацию
- Стало известно, кто может выйти на бой против Дюбуа в следующем поединке
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн