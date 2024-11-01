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Основатель самой известной промоутерской компании Великобритании дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бокс
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Экспертное мнение

Основатель самой известной промоутерской компании Великобритании дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Основатель самой известной промоутерской компании Великобритании MatchroomBoxing Барри Хирн рассказал, кого считает фаворитом в реванше между Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) и украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0); .

"Я думаю, что Усик фаворит и победит Тайсона Фьюри. Возможно, в этот раз он даже остановит его", - сказал Хирн.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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