Основатель самой известной промоутерской компании Великобритании дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Основатель самой известной промоутерской компании Великобритании MatchroomBoxing Барри Хирн рассказал, кого считает фаворитом в реванше между Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) и украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0); .

"Я думаю, что Усик фаворит и победит Тайсона Фьюри. Возможно, в этот раз он даже остановит его", - сказал Хирн.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.