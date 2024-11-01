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Усика в списке нет. Майк Тайсон назвал имена боксеров, чьи бои он смотрит

Бокс
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Также в перечне не оказалось Тайсона Фьюри

Усика в списке нет. Майк Тайсон назвал имена боксеров, чьи бои он смотрит

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, бои которых любит смотреть. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Pound 4 Pound with Kamaru Usman & Henry Cejudo".

Топ-5 боксёров, бои которых любит смотреть Майк Тайсон:

1. Дэвид Бенавидес (29-0, 24 КО);

2. Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО);

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3. Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО);

4. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО);

5. Эррол Спенс (28-1, 21 КО).

Напомним, следующий поединок Майк проведёт с известным американским блогером Джейком Полом, он состоится в ночь с 15 на 16 ноября.

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