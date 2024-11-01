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Усика в списке нет. Майк Тайсон назвал имена боксеров, чьи бои он смотрит
Также в перечне не оказалось Тайсона Фьюри
Легендарный американский боксёр Майк Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, бои которых любит смотреть. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Pound 4 Pound with Kamaru Usman & Henry Cejudo".
Топ-5 боксёров, бои которых любит смотреть Майк Тайсон:
1. Дэвид Бенавидес (29-0, 24 КО);
2. Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО);
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3. Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО);
4. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО);
5. Эррол Спенс (28-1, 21 КО).
Напомним, следующий поединок Майк проведёт с известным американским блогером Джейком Полом, он состоится в ночь с 15 на 16 ноября.
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