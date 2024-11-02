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Украинский супертяжеловес проведет бой против непобедимого кубинца
Еще один вызов для спортсмена
Фото - instagram.com/bogadanius/
Украинский боксер супертяжелого веса Богдан Миронец (9-1, 6 KO) следующий бой проведет в декабре.
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Соперником украинца будет непобедимый кубинец Хосе Лардуэт (13-0, 11 KO). Поединок состоится 12 декабря в немецком Гамбурге. Вечер бокса организует Universum Boxing, трансляция будет доступна на DAZN.
Напомним, в декабре прошлого года Миронец одержал сенсационную победу над британцем Нейтеном Горманом – двоюродным братом обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. 30-летний спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в январе 2020-го и потерпел единственное поражение от француза Давида Спильмона.
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