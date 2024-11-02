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Бывшего почетного президента Нивы лишили статуса главы Федерации бокса Украины

Бокс
Обновлено

Находился в должности с 2008 года

Бывшего почетного президента Нивы лишили статуса главы Федерации бокса Украины

Фото: facebook.com/vladimirprodivus

Новина українською

Владимир Продивус окончательно проиграл судебное дело против ФБУ. Об этом свидетельствует постановление Верховного суда Украины по делу №910/14451/22.

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В частности, было отменено решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, частично удовлетворивших иск Продивуса (признали противоправным и отменили изменение в реестре федерации, согласно которому новым президентом ФБУ стал Кирилл Шевченко).

Также Продивусу отказали в передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда и взыскали с него 15382 гривен в пользу ФБУ (судебные издержки за подачу апелляции + кассационная жалоба). Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит.

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Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Александр Симченко
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