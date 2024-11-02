Похоже, реванша не будет. Промоутер Дюбуа рассказал о переговорах с командой Джошуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что на сегодняшний день нет договоренности с командой Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) по организации поединка-реванша.

"Мы ждали, чтобы дать "Эй Джею" шанс, потому что он сказал, что хочет реванш. Этого не вышло. Это не сработало. Поэтому мы находимся там, где находимся" – сказал Уоррен.

Напомним, что первый поединок между Дюбуа и Джошуа завершился победой Даниэля тяжелым нокаутом в пятом раунде.