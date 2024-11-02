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Чемпион мира в крузервейте дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
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Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBА Гильберто Рамирес дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1 -1;24 КО). Его слова цитирует SecondOut:
"Я думаю, что Усик победит Фьюри в реванше. У него очень много навыков, он действительно хорошо двигается. В этот вечер ему необходимо быть резким" – сказал Рамирес.
Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок бойцы провели 18 мая 2024 года, тогда Александр победил раздельным решением судей и завоевал титул абсолютного чемпиона мира.
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