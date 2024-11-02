Стало известно, когда Ломаченко примет решение о своей карьере

Промоутер украинского легковеса, чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) Эгис Климас рассказал, когда спортсмен определится с планами на будущее в разрезе продолжения профессиональной карьеры.

"Сейчас Ломаченко вернулся домой и отдыхает после боя. Но время идет. Я думаю, что до Нового года или после Нового года ему придется принять решение о том, что он хочет делать" – сказал Климас.