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Стало известно, когда Ломаченко примет решение о своей карьере
Ну пора уже
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Промоутер украинского легковеса, чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) Эгис Климас рассказал, когда спортсмен определится с планами на будущее в разрезе продолжения профессиональной карьеры.
"Сейчас Ломаченко вернулся домой и отдыхает после боя. Но время идет. Я думаю, что до Нового года или после Нового года ему придется принять решение о том, что он хочет делать" – сказал Климас.
Напомним, ранее промоутер Дюбуа
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