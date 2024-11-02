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Стало известно, когда Ломаченко примет решение о своей карьере

Бокс

Ну пора уже

Стало известно, когда Ломаченко примет решение о своей карьере

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского легковеса, чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) Эгис Климас рассказал, когда спортсмен определится с планами на будущее в разрезе продолжения профессиональной карьеры.

"Сейчас Ломаченко вернулся домой и отдыхает после боя. Но время идет. Я думаю, что до Нового года или после Нового года ему придется принять решение о том, что он хочет делать" – сказал Климас.

Напомним, ранее промоутер Дюбуа рассказал о переговорах с командой Джошуа.

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Василий Ломаченко
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