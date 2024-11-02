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Тайсон рассказал, чувствует ли себя на 58 лет

Бокс

Философское мнение

Тайсон рассказал, чувствует ли себя на 58 лет

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон рассказал о своем возрасте и ощущениях от поединков против молодых боксеров.

"Мы не знаем, сколько нам лет. Люди сами создают календари. Самый большой недостаток у мужчины – вера в то, что есть ограничения. Я не верю, что мне 58 лет, я не чувствую этот возраст. Я сражаюсь с большими ребятами в зале, молодыми, 30-летними. Они ничего не получат" – сказал Тайсон.

Напомним, что свой следующий бой Майк проведет 15 ноября в Арлингтоне (Техас), а его соперником станет известный блоггер Джейк Пол.

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Майк Тайсон
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