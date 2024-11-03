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Гвоздик рассказал о своих отношениях с Ломаченко и Усиком

Бокс
Обновлено

Заокеанский гость

Гвоздик рассказал о своих отношениях с Ломаченко и Усиком

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Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал о своем общении с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и чемпионом в легком весе по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) . Его слова цитирует ukrsport.pro:

– Общаетесь ли вы сейчас с Василием Ломаченко и Александром Усиком?

– С Александром общаюсь, а с Василием не общаюсь уже 2-3 года. Мы перестали общаться еще до начала войны.

– Что думаете о нем и его заявлениях?

– Я стараюсь о нем вообще не думать и не думаю. Каждый делает свой выбор и кому что удобно, то и говорит. Ну ему, должно быть, удобно так. Это не мои дела – сказал Гвоздик.

Напомним, что ранее промоутер Ломаченко рассказал, когда украинец определится относительно своего будущего.

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