Гвоздик рассказал о своих отношениях с Ломаченко и Усиком

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал о своем общении с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и чемпионом в легком весе по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) . Его слова цитирует ukrsport.pro:

– Общаетесь ли вы сейчас с Василием Ломаченко и Александром Усиком?

– С Александром общаюсь, а с Василием не общаюсь уже 2-3 года. Мы перестали общаться еще до начала войны.

– Что думаете о нем и его заявлениях?

– Я стараюсь о нем вообще не думать и не думаю. Каждый делает свой выбор и кому что удобно, то и говорит. Ну ему, должно быть, удобно так. Это не мои дела – сказал Гвоздик.