  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн – о Джошуа: По-прежнему остается самой большой звездой супертяжелого веса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн – о Джошуа: По-прежнему остается самой большой звездой супертяжелого веса

Бокс
Обновлено

Это очень смешно звучит

Хирн – о Джошуа: По-прежнему остается самой большой звездой супертяжелого веса

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что считает Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) величайшей звездой супертяжелого дивизиона.

"Как бы это ни было неприятно некоторым людям слышно, но Эй Джей по-прежнему остается самой большой звездой супертяжелого веса. Даже несмотря на то, что только что проиграл.

Такова реальная ситуация. Так что с Джошуа будет все в порядке. Он может выбрать любое сражение" – сказал Хирн.

Напомним, что свой крайний поединок Джошуа проиграл разгромным нокаутом в пятом раунде от Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и упустил шанс стать трехкратным чемпионом мира.

По теме
yellow-arrow
Промоутер назвал потенциальных соперников Беринчика
yellow-arrow
Тайсон – в фантастической форме перед поединком против Пола. Фото
yellow-arrow
Гвоздик рассказал о своих отношениях с Ломаченко и Усиком
Энтони Джошуа Эдди Хирн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости