Хирн – о Джошуа: По-прежнему остается самой большой звездой супертяжелого веса

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что считает Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) величайшей звездой супертяжелого дивизиона.

"Как бы это ни было неприятно некоторым людям слышно, но Эй Джей по-прежнему остается самой большой звездой супертяжелого веса. Даже несмотря на то, что только что проиграл.

Такова реальная ситуация. Так что с Джошуа будет все в порядке. Он может выбрать любое сражение" – сказал Хирн.

Напомним, что свой крайний поединок Джошуа проиграл разгромным нокаутом в пятом раунде от Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и упустил шанс стать трехкратным чемпионом мира.