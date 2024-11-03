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Хирн – о Джошуа: По-прежнему остается самой большой звездой супертяжелого веса
Это очень смешно звучит
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что считает Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) величайшей звездой супертяжелого дивизиона.
"Как бы это ни было неприятно некоторым людям слышно, но Эй Джей по-прежнему остается самой большой звездой супертяжелого веса. Даже несмотря на то, что только что проиграл.
Такова реальная ситуация. Так что с Джошуа будет все в порядке. Он может выбрать любое сражение" – сказал Хирн.
Напомним, что свой крайний поединок Джошуа проиграл разгромным нокаутом в пятом раунде от Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и упустил шанс стать трехкратным чемпионом мира.
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