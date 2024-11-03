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Тайсон – в фантастической форме перед поединком против Пола. Фото

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Просто машина

Тайсон – в фантастической форме перед поединком против Пола. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, легенда супертяжелого веса Майк Тайсон продолжает подготовку к своему следующему поединку. 58-летний атлет показал свою форму за две недели до боя против Джейка Пола.

Тайсон – в фантастической форме перед поединком против Пола. Фото - изображение 1

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне (Техас, США). Ожидается, что поединок посетят около 90 тысяч болельщиков. Бой был официально санкционирован как профессиональный, формат – 8 раундов по 2 минуты. Соперники будут биться в 14-унциевых перчатках и без защиты для головы, нокауты – разрешены.

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