Тайсон – в фантастической форме перед поединком против Пола. Фото

Американский боксер, легенда супертяжелого веса Майк Тайсон продолжает подготовку к своему следующему поединку. 58-летний атлет показал свою форму за две недели до боя против Джейка Пола.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне (Техас, США). Ожидается, что поединок посетят около 90 тысяч болельщиков. Бой был официально санкционирован как профессиональный, формат – 8 раундов по 2 минуты. Соперники будут биться в 14-унциевых перчатках и без защиты для головы, нокауты – разрешены.