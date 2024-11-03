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Промоутер назвал потенциальных соперников Беринчика

Бокс
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Будут интересные поединки

Промоутер назвал потенциальных соперников Беринчика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский промоутер, глава компании К2 Александр Красюк рассказал, кто может стать следующим соперником его подопечного, чемпиона мира в легком весе по версии WBO Дениса Беринчика (19-0; 9 КО).

"Реймонд Мураталла и Кейшон Дэвис, как ожидается, будут следующими соперниками Беринчика.

Он готов сразиться с кем-угодно, кто, по вашему усмотрению, стоит того, чтобы быть назначенным обязательным претендентом" – сказал Красюк.

Напомним, что свой последний поединок Денис провел 18 мая в США. Тогда наш соотечественник победил Эммануэля Наваррете и завоевал свой первый чемпионский титул.

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Денис Беринчик Александр Красюк
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Источник:
boxing-social
Опубликовал: Андрей Хижняк
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