Промоутер назвал потенциальных соперников Беринчика

Украинский промоутер, глава компании К2 Александр Красюк рассказал, кто может стать следующим соперником его подопечного, чемпиона мира в легком весе по версии WBO Дениса Беринчика (19-0; 9 КО).

"Реймонд Мураталла и Кейшон Дэвис, как ожидается, будут следующими соперниками Беринчика.

Он готов сразиться с кем-угодно, кто, по вашему усмотрению, стоит того, чтобы быть назначенным обязательным претендентом" – сказал Красюк.

Напомним, что свой последний поединок Денис провел 18 мая в США. Тогда наш соотечественник победил Эммануэля Наваррете и завоевал свой первый чемпионский титул.