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Усик вместе с супругой провели романтический вечер в Испании. Фото

Бокс
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Поддержка от Екатерины

Усик вместе с супругой провели романтический вечер в Испании. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) продолжает подготовку ко второму поединку против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). По последней информации, наш спортсмен проводит свой тренировочный лагерь в Испании. На днях к нему приехала жена Екатерина, и пара решила провести совместную прогулку по местной набережной. Соответствующие снимки девушка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Усик вместе с супругой провели романтический вечер в Испании. Фото - изображение 1Усик вместе с супругой провели романтический вечер в Испании. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал о своих отношениях с Ломаченко и Усиком.

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