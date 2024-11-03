Усик вместе с супругой провели романтический вечер в Испании. Фото

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) продолжает подготовку ко второму поединку против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). По последней информации, наш спортсмен проводит свой тренировочный лагерь в Испании. На днях к нему приехала жена Екатерина, и пара решила провести совместную прогулку по местной набережной. Соответствующие снимки девушка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал о своих отношениях с Ломаченко и Усиком.