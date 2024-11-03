Промоутер Джошуа назвал приблизительную дату реванша против Дюбуа

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, когда его подопечный может провести реванш против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Джошуа хочет сразиться с Даниэлем Дюбуа. Может быть, их поединок состоится летом. А может, мы просто посмотрим, что произойдет 21 декабря" – сказал специалист.

Напомним, что свой крайний поединок Джошуа проиграл разгромным нокаутом в пятом раунде от Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) 21 сентября в Лондоне и упустил шанс стать трехкратным чемпионом мира.