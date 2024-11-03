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Стала известна ориентировочная дата следующего поединка с участием Александра Гвоздика
Соперник еще не известен
Getty Images/Global Images Ukraine
В ноябре этого года Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) помогает готовиться к титульному поединку мексиканцу Хильберто Рамиресу. Украинский боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории, в интервью сайту Ukrsport.pro рассказал, что следующий бой с его участием состоится в начале 2025 года.
"Я стараюсь тренироваться постоянно, то есть я тренировки не прекращаю вообще. После боя я где-то отдыхал почти месяц, потом мне обещали бой в сентябре. Я два месяца провел в полноценном кемпе, подготовился, но бой сорвался.
Ну, то есть я не газую, но постоянно поддерживаю себя в форме. Я в таком состоянии нахожусь, что могу стартовать когда угодно и кстати сегодня была информация, что мы сейчас рассчитываем на бой 25 или 26 января и это будет андеркард поединка Морель - Бенавидес. Соперник еще не известен", - заявил Александр Гвоздик.
Напомним, что Александр Гвоздик свой последний бой провел 15 июня 2024 года, где по единогласному решению судей он уступил американцу Дэвиду Бенавидесу, который стал временным чемпионом мира чемпионом в полутяжелом весе по версии WBC.
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