Легендарный Леннокс Льюис рассказал о своем плане на бой против Усика

Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис попытался представить свой поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и спрогнозировал свой стиль боя. Его слова цитирует BoxNation:

– Джошуа дважды проиграл Усику, ему проиграли и Дюбуа, Фьюри и Чисора. Льюис против Усика, чтобы вы сделали такого, чего не делали нынешние боксеры?

– Знаете, что я делал бы? Боксовал бы на своей дистанции. Я держал Холифилда на расстоянии. Он очень хорошо двигался, выбрасывал отличные удары, но я ему всегда отвечал – сказал Леннокс.