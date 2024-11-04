Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный Леннокс Льюис рассказал о своем плане на бой против Усика
Но это только фантазии
Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис попытался представить свой поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и спрогнозировал свой стиль боя. Его слова цитирует BoxNation:
– Джошуа дважды проиграл Усику, ему проиграли и Дюбуа, Фьюри и Чисора. Льюис против Усика, чтобы вы сделали такого, чего не делали нынешние боксеры?
– Знаете, что я делал бы? Боксовал бы на своей дистанции. Я держал Холифилда на расстоянии. Он очень хорошо двигался, выбрасывал отличные удары, но я ему всегда отвечал – сказал Леннокс.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Максимов: Из-за кубкового матча у футболистов ноги не бегали. Смотришь на скамейку запасных и не знаешь, кого выпускать
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, дерби Лондона и много УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 ноября
- Быстрое взятие ворот после появления Мудрика. МЮ - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
- Усик показал настоящее искусство бокса. Видео
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО