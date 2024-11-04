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Легендарный американский средневес дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
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Бернард Хопкинс поделился своими мыслями по поводу результата второго поединка между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Будет ли второе сражение отличаться от первого? Нет. Просто этот мелкий парень оказался бойцом с огромным сердцем и потрясающим талантом. У всех есть свое видение ситуации. Он хоть и не большой супертяжеловес, но это ему помогает в конкретной ситуации. Также этот парень имеет IQ, которому Тайсон Фьюри не может отвечать на протяжении всего боя.
Я думаю, что Усик победит остановкой в поздних раундах. Это, конечно, не будет нокаут одним ударом, но мое мнение, что мы увидим милосердное решение рефери" – сказал Хопкинс.
Напомним, что ранее Леннокс Льюис
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