Легендарный американский средневес дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бернард Хопкинс поделился своими мыслями по поводу результата второго поединка между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Будет ли второе сражение отличаться от первого? Нет. Просто этот мелкий парень оказался бойцом с огромным сердцем и потрясающим талантом. У всех есть свое видение ситуации. Он хоть и не большой супертяжеловес, но это ему помогает в конкретной ситуации. Также этот парень имеет IQ, которому Тайсон Фьюри не может отвечать на протяжении всего боя.

Я думаю, что Усик победит остановкой в ​​поздних раундах. Это, конечно, не будет нокаут одним ударом, но мое мнение, что мы увидим милосердное решение рефери" – сказал Хопкинс.