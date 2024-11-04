  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Легендарный американский средневес дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарный американский средневес дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бокс
Обновлено

Все по полочкам

Легендарный американский средневес дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Фото: Getty Images

Новина українською

Бернард Хопкинс поделился своими мыслями по поводу результата второго поединка между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Будет ли второе сражение отличаться от первого? Нет. Просто этот мелкий парень оказался бойцом с огромным сердцем и потрясающим талантом. У всех есть свое видение ситуации. Он хоть и не большой супертяжеловес, но это ему помогает в конкретной ситуации. Также этот парень имеет IQ, которому Тайсон Фьюри не может отвечать на протяжении всего боя.

Я думаю, что Усик победит остановкой в ​​поздних раундах. Это, конечно, не будет нокаут одним ударом, но мое мнение, что мы увидим милосердное решение рефери" – сказал Хопкинс.

Напомним, что ранее Леннокс Льюис рассказал о своем плане на бой против Усика.

По теме
yellow-arrow
Легендарный Леннокс Льюис рассказал о своем плане на бой против Усика
yellow-arrow
Стала известна ориентировочная дата следующего поединка с участием Александра Гвоздика
yellow-arrow
Промоутер Джошуа назвал приблизительную дату реванша против Дюбуа
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости