Тренер Фьюри объяснил причину поражения британца в поединке против Усика

Тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Шугар Хилл Стюард объяснил причину поражения своего подопечного в первом поединке против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Что пошло не так? Тайсон был пойман в девятом раунде, он оказался в нокдауне, и этот нокдаун стоил ему победы.

Для меня самое важное – не попадать в нокдаун в девятом раунде. Не попасться, и точка. Ошибся, попался – не повторяй ошибки. Проще простого. Очевидно, что Фьюри знает – в жизни ты получаешь уроки. Это не первый урок, который он извлек в жизни, когда его сбивали с ног, и ему приходилось подниматься, так что именно то, как ты реагируешь на то, что происходит с тобой в жизни, делает тебя лучшим человеком.

Я так же уверен в себе, как и в прошлый раз. Я не знал, что его поймают. Он, очевидно, тоже не знал, иначе не попался бы.

Я не чувствую никакого разочарования со стороны Тайсона. Он знает, что совершил ошибку, и он должен ее исправить. Ошибка должна быть устранена. Не позволяйте ошибке произойти" – сказал тренер британца.