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Тренер Фьюри объяснил причину поражения британца в поединке против Усика

Бокс
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Тренер Фьюри объяснил причину поражения британца в поединке против Усика

Фото: Queensberry Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Шугар Хилл Стюард объяснил причину поражения своего подопечного в первом поединке против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Что пошло не так? Тайсон был пойман в девятом раунде, он оказался в нокдауне, и этот нокдаун стоил ему победы.

Для меня самое важное – не попадать в нокдаун в девятом раунде. Не попасться, и точка. Ошибся, попался – не повторяй ошибки. Проще простого. Очевидно, что Фьюри знает – в жизни ты получаешь уроки. Это не первый урок, который он извлек в жизни, когда его сбивали с ног, и ему приходилось подниматься, так что именно то, как ты реагируешь на то, что происходит с тобой в жизни, делает тебя лучшим человеком.

Я так же уверен в себе, как и в прошлый раз. Я не знал, что его поймают. Он, очевидно, тоже не знал, иначе не попался бы.

Я не чувствую никакого разочарования со стороны Тайсона. Он знает, что совершил ошибку, и он должен ее исправить. Ошибка должна быть устранена. Не позволяйте ошибке произойти" – сказал тренер британца.

Напомним, что ранее легендарный американский средневес дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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Комментарии
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 15:00
Феноменально объяснил.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
04.11.2024 в 15:00
Феноменально объяснил.
Ответить
0
0

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