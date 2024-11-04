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Один из самых звездных боксеров современности подписал многомиллионный контракт с саудитами

Бокс
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Просто безумные деньги

Один из самых звездных боксеров современности подписал многомиллионный контракт с саудитами

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО) подписал контракт с Riyadh Season. Об этом в социальной сети Х сообщил Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Аш-Шейх.

Сумма сделки – 19,7 миллиона долларов США. Детали пока не известны, какие обязательства взял на себя японец – не ясно. Свой следующий поединок Наоя проведет 24 декабря у себя на родине, в Токио, а его соперником станет непобедимый австралиец Сэм Гудман.

Напомним, что ранее легендарный американский средневес дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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