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Один из самых звездных боксеров современности подписал многомиллионный контракт с саудитами
Просто безумные деньги
Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО) подписал контракт с Riyadh Season. Об этом в социальной сети Х сообщил Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Аш-Шейх.
Сумма сделки – 19,7 миллиона долларов США. Детали пока не известны, какие обязательства взял на себя японец – не ясно. Свой следующий поединок Наоя проведет 24 декабря у себя на родине, в Токио, а его соперником станет непобедимый австралиец Сэм Гудман.
Напомним, что ранее легендарный американский средневес
❤️???????????????????? pic.twitter.com/EBIk62Fwxs— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 4, 2024
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