Один из самых звездных боксеров современности подписал многомиллионный контракт с саудитами

Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО) подписал контракт с Riyadh Season. Об этом в социальной сети Х сообщил Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Аш-Шейх.

Сумма сделки – 19,7 миллиона долларов США. Детали пока не известны, какие обязательства взял на себя японец – не ясно. Свой следующий поединок Наоя проведет 24 декабря у себя на родине, в Токио, а его соперником станет непобедимый австралиец Сэм Гудман.