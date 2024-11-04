Паркер заявил о готовности выйти на поединок против Дюбуа

Представитель Новой Зеландии, супертяж Джозеф Паркер заявил, что готов выйти на поединок против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Я очень четко говорил, что хочу подраться с Даниэлем Дюбуа. Он очень успешно выступает с Доном Чарльзом, своим отцом и своей командой. Дюбуа отлично смотрелся в бою с Миллером, в поединке с Хрговичем. Он хорошо смотрелся в бою с Джошуа, оформил этот сокрушительный нокаут.

Но есть разница между мной и всеми этими бойцами. Я свеж, я голоден, я жду большого боя с марта. Давайте устроим его, погнали" – сказал Паркер.