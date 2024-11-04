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Диллиан Уайт: Джошуа больше нет
Боксер рассказал, что стало причиной таких выступлений британца
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт высказался о досрочном поражении бывшего соперника Энтони Джошуа в поединке с действующим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.
"Джошуа больше не может делать то, что делал раньше. Он не может улучшиться. Даже и не знаю, с чем это сравнить, чтобы не перейти границы.
Возникает ощущение, что Джошуа больше нет. Он уже не так хорош и не чувствует себя победителем. Я вижу конец его пути, хотя сам боец никогда его не видит. Всё просто", — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.
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