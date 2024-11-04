Диллиан Уайт: Джошуа больше нет

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт высказался о досрочном поражении бывшего соперника Энтони Джошуа в поединке с действующим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

"Джошуа больше не может делать то, что делал раньше. Он не может улучшиться. Даже и не знаю, с чем это сравнить, чтобы не перейти границы.

Возникает ощущение, что Джошуа больше нет. Он уже не так хорош и не чувствует себя победителем. Я вижу конец его пути, хотя сам боец никогда его не видит. Всё просто", — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.