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Майк Тайсон сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Железный Майк дал совет британскому боксеру
фото - talksport.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон ответил, кого хотел бы видеть победителем в реванше между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
"В первом поединке Усик удивил всех. Думаю, Фьюри слишком много играл, поэтому ему нужно отнестись к этому бою серьёзно. Надеюсь, мы получим другой результат, не тот, что в прошлый раз!" — приводит слова Тайсона портал Give me Sport.
Напомним, реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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