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Промоутер Дюбуа рассказал, когда его подопечный может вернуться в ринг
Боксер готовится к следующему поединку
Фото: Getty Images
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался о следующем выступлении подопечного.
"Даниэль готовится к поединку в феврале. Не думаю, что это будет Джошуа. Дюбуа – чемпион, и его не должны беспокоить намерения соперников. Главное то, чего хочет он. Мы рассматриваем другие варианты. И скоро сделаем анонс", — приводит слова Уоррена пресс-служба Queensberry Promotions.
В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лондоне (Великобритания), Дюбуа нокаутировал в пятом раунде двукратного чемпиона мира соотечественника Энтони Джошуа.
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