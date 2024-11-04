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Экс-чемпион мира: Бой Джервонты Дэвиса с Роучем не заслуживает платной трансляции

Бокс

По его мнению, фанаты не готовы будут платить за этот бой

Экс-чемпион мира: Бой Джервонты Дэвиса с Роучем не заслуживает платной трансляции

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик и эксперт Тимоти Брэдли считает, что предстоящий бой чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса против обладателя такого же титула во втором полулёгком весе Ламонта Роуча не заслуживает того, чтобы на него была установлена продажа PPV-трансляций.

"Этот бой не может быть показан по системе PPV. И тут — никакого неуважения в сторону Роуча. Это сильный спортсмен, но недостойный соперник для Джервонты, и я знаю, что у них есть своя история, но вы серьёзно думаете, что он доставит Джервонте проблем больше, чем тот же Фрэнк Мартин? Людям такое не нужно, и это нельзя продавать им. Это серьёзно ухудшит рейтинги Дэвиса", — приводит слова Брэдли boxingnew24.

Напомним, бой между Дэвисом и Роучем состоится 14 декабря в США.

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