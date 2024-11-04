  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Диллиан Уайт назвал имя соперника, с которым хотел бы провести бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диллиан Уайт назвал имя соперника, с которым хотел бы провести бой

Бокс

Британец не горит желанием выйти в ринг с Уайлдером

Диллиан Уайт назвал имя соперника, с которым хотел бы провести бой

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что хочет провести реванш с экс-чемпионом мира в этом дивизионе Энтони Джошуа больше, чем с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером, с которым ему пытаются организовать поединок в 2025 году.

"Я по-настоящему ненавижу Уайлдера, но меня побеждал Джошуа, а не Уайлдер, поэтому мне бы больше хотелось встретиться в реванше с Джошуа, чем с Деонтеем", — сказал Диллиан в своём интервью YouTube-каналу TalkSport Boxing.

Напомним, Джошуа в сентябре 2024 года потерпел поражение нокаутом от ныне действующего чемпиона IBF Даниэля Дюбуа и планирует возвращение на ринг в феврале 2025 года против пока ещё не объявленного соперника.

По теме
yellow-arrow
Экс-чемпион мира: Бой Джервонты Дэвиса с Роучем не заслуживает платной трансляции
yellow-arrow
Промоутер Дюбуа рассказал, когда его подопечный может вернуться в ринг
yellow-arrow
Майк Тайсон сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости