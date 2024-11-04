Диллиан Уайт назвал имя соперника, с которым хотел бы провести бой

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что хочет провести реванш с экс-чемпионом мира в этом дивизионе Энтони Джошуа больше, чем с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером, с которым ему пытаются организовать поединок в 2025 году.

"Я по-настоящему ненавижу Уайлдера, но меня побеждал Джошуа, а не Уайлдер, поэтому мне бы больше хотелось встретиться в реванше с Джошуа, чем с Деонтеем", — сказал Диллиан в своём интервью YouTube-каналу TalkSport Boxing.

Напомним, Джошуа в сентябре 2024 года потерпел поражение нокаутом от ныне действующего чемпиона IBF Даниэля Дюбуа и планирует возвращение на ринг в феврале 2025 года против пока ещё не объявленного соперника.