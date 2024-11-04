Тренер Дюбуа сделал прогноз на реванш Усик — Фьюри

Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался о реванше экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО).

– Вы считаете, что Фьюри готов к реваншу?

– Да. Я говорил, что он был готов в первый раз. Это был близкий бой. За исключением 9-го раунда, это был близкий бой, и Фьюри действовал исключительно хорошо, пока это не произошло. Только он может поведать о причинах. Люди не понимают, через что проходят бойцы. Этот случай – это классический пример. Никто не знал, что он прошел перед поединком, но ему все равно нужно было выйти и драться. Надеюсь, он будет свободен от подобных вещей в следующий раз, с Божьей помощью, и сможет просто сфокусироваться на бою.

Люди могут подумать, что я плохая личность. У меня нет ненависти к Усику. Я уже говорил, что я фанат бокса в исполнении Усика. Он боксер-мастер, магический боксер, исключительный боксер ввиду того, что он достиг. Но я всегда ставлю Фьюри выше его. Я делал прогноз на первый бой, что Фьюри будет победителем. Я был не прав, но я все еще поддерживаю Фьюри и считаю, что он побьет его в декабрьском реванше, – сказал Чарльз.

Напомним, что реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.