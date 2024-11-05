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Паркер рассказал, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

Бокс
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Паркер рассказал, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель Новой Зеландии, супертяж Джозеф Паркер рассказал, кому отдает предпочтение в реванше между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC та IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"Побеждает всегда тот, кто обладает большей уверенностью. Усик хорошо подготовится к реваншу. Я недавно разговаривал с Тайсоном. Мне понравилась его настроенность на бой. Он точно кое-что изменит и будет лучше в реванше. Я желаю ему всего лучшего во время его подготовки к бою, я вижу его настроенность, надеюсь, Тайсон победит" – сказал Джозеф.

Напомним, ранее Паркер выразил готовность выйти на бой против Дюбуа.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Джозеф Паркер
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
05.11.2024 в 10:12
Давайте! Начнем защищать прямо сегодня! С Харькова и Селидово. Пля.. что не спортсмен то дебил
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
05.11.2024 в 10:12
Давайте! Начнем защищать прямо сегодня! С Харькова и Селидово. Пля.. что не спортсмен то дебил
Ответить
0
0

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