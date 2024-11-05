Паркер рассказал, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

Представитель Новой Зеландии, супертяж Джозеф Паркер рассказал, кому отдает предпочтение в реванше между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC та IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"Побеждает всегда тот, кто обладает большей уверенностью. Усик хорошо подготовится к реваншу. Я недавно разговаривал с Тайсоном. Мне понравилась его настроенность на бой. Он точно кое-что изменит и будет лучше в реванше. Я желаю ему всего лучшего во время его подготовки к бою, я вижу его настроенность, надеюсь, Тайсон победит" – сказал Джозеф.