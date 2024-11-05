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Легендарный ринг-анонсер поделился ожиданиями от реванша Усик-Фьюри

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Будет большой бой

Легендарный ринг-анонсер поделился ожиданиями от реванша Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер поделился своими ожиданиями от реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) .

"Это реванш, который все желают увидеть. Их первое сражение было за звание абсолютного чемпиона мира. Один из титулов потерян, и я буду объявлять, что бойцы дерутся за звание общепризнанного чемпиона мира в супертяжелом весе. 20 лет назад я так представлял Леннокса Льюиса. Он был абсолютным чемпионом, но потом потерял один из поясов из-за обязательной защиты, на которую всем было плевать. Фанаты знают, что это поединок за звание настоящего чемпиона сверхтяжелого веса.

Фьюри – умелый боксер, у него отличная защита. Он может пройти 12 раундов и победить. В первом бою была разница в 1-2 очка. Так что нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет" – сказал Баффер в интервью каналу JNMEDIAUK.

Напомним, что ранее прогноз на реванш Усик-Фьюри дал Джозеф Паркер.

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