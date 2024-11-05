Уайт хочет реванша против Джошуа, готов отомстить

Британский супертяж Диллиан Уайт рассказал, что не против провести бой-реванш против своего соотечественника, экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Я бы с удовольствием подрался с Эй Джеем в следующем бою. Я действительно ненавижу Деонтея Уайлдера, но меня остановил Джошуа. Уайлдер не останавливал меня, поэтому я хотел бы вернуть долг в матче-реванше" – сказал Диллиан.