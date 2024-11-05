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Уайт хочет реванша против Джошуа, готов отомстить
Получился бы интересный бой
фото - boxingscene.com
Британский супертяж Диллиан Уайт рассказал, что не против провести бой-реванш против своего соотечественника, экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
"Я бы с удовольствием подрался с Эй Джеем в следующем бою. Я действительно ненавижу Деонтея Уайлдера, но меня остановил Джошуа. Уайлдер не останавливал меня, поэтому я хотел бы вернуть долг в матче-реванше" – сказал Диллиан.
Напомним, что ранее Паркер
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