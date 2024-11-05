Джейк Пол определился со своим кандидатом в президенты США

Известный блоггер, боксер Джейк Пол рассказал, за кого будет голосовать на выборах президента США.

"Эти выборы – добро против зла. Америка, которой мы ее знаем, развалится сама собой, если Гаррис победит. Это будет началом долгой и коварной американской эры.

Овца всю жизнь будет бояться волка только для того, чтобы ее съел пастух. Не будьте овцой. Проснитесь и читайте глубже. Идите и голосуйте. Идите и проголосуйте за Трампа.

Если вы голосуете за Камалу из-за закона об абортах… Вы должны понимать, что она не сможет пойти и изменить законы об абортах.

Она занимает должность вице-президента уже 2 года с момента принятия Верховным судом в 2022 году решения по делу "Доббс против Организации женского здоровья Джексона", которая отменила решение по делу "Роу против Вейда". Это решение отменило федеральную конституционную защиту абортов, позволив отдельным штатам устанавливать собственные законы и правила по абортам.

С тех пор Камала не сделала ничего, чтобы изменить это, и для того чтобы отменить это решение, нужно было бы пройти через республиканский конгресс, чего не произойдет.

Вы голосуете за нее из-за одной символической проблемы, которую она, по ее словам, собирается изменить. Но она не сделала этого за 2 года" – написал Пол на своей странице в Твиттер.