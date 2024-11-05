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Фрэнк Уоррен назвал условие, при котором Дюбуа может провести реванш с Джошуа
Второй бой может и не состояться
Фото: Getty Images
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал о следующем бое британца.
- В минувшие выходные вы говорили о реванше Джошуа и Дюбуа. Вы рассматриваете другие варианты для Даниэля? На каком этапе это находится?
- Мы видим, что, похоже, что этот бой не состоится, поэтому мы работаем над несколькими вариантами, есть несколько возможностей. Одна довольно интересная появилась в конце прошлой недели, и мы рассматриваем ее и обдумываем. Мы примем решение довольно скоро.
- Многие ли хотят провести поединок с Дюбуа?
– Все хотят подраться с ним, зная, что это большое имя. Они хотят получить несколько фунтов за бой с ним. Многие хотят этого. Но также многие избегают его, кстати.
- Фрэнк, так что поединок Дюбуа и Джошуа в феврале уже почти невозможен?
– Если он не свяжется с нами в течение следующих 48 часов, то да, – сказал Уоррен.
Напомним, что в первом поединке Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5 раунде.
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