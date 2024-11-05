  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик: Бой с Бетербиевым был бы дримфайтом, все пояса на кону
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик: Бой с Бетербиевым был бы дримфайтом, все пояса на кону

Бокс

Украинский боксер назвал желаемых соперников

Гвоздик: Бой с Бетербиевым был бы дримфайтом, все пояса на кону

MarvNation Promotions

Новина українською

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) готов выйти в ринг с Артуром Бетербиевым.

"Сейчас я хочу боксировать с самыми сильными, с титулованными именами, если это Бетербиев - хорошо. Это был бы дримфайт, как говорится, все пояса на кону. Но, если не он, то: Бивол, Бенавидес, Морель подходит.

Шла речь о том, что я мог бы боксировать с Дэвидом Морелем, он сейчас WBA Regular champion, ну в WBA там 5 чемпионов, а он обычный, скажем так.

Пытались договориться с ним, но не получилось, потому что они выбрали идти путем объединения поясов с Бенавидесом.

Я бы с радостью встретился с победителем этого поединка. То есть либо реванш с Бенавидесом, либо бой с Морелем. Посмотрим, в целом я открыт к любым боям", — заверил Гвоздик Ukrsport.pro.

По теме
yellow-arrow
Дюбуа: Хочу стать абсолютным чемпионом мира
yellow-arrow
Фрэнк Уоррен назвал условие, при котором Дюбуа может провести реванш с Джошуа
yellow-arrow
Джейк Пол определился со своим кандидатом в президенты США
Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ukrsport.pro
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости