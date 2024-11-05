Гвоздик: Бой с Бетербиевым был бы дримфайтом, все пояса на кону

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) готов выйти в ринг с Артуром Бетербиевым.

"Сейчас я хочу боксировать с самыми сильными, с титулованными именами, если это Бетербиев - хорошо. Это был бы дримфайт, как говорится, все пояса на кону. Но, если не он, то: Бивол, Бенавидес, Морель подходит.

Шла речь о том, что я мог бы боксировать с Дэвидом Морелем, он сейчас WBA Regular champion, ну в WBA там 5 чемпионов, а он обычный, скажем так.

Пытались договориться с ним, но не получилось, потому что они выбрали идти путем объединения поясов с Бенавидесом.

Я бы с радостью встретился с победителем этого поединка. То есть либо реванш с Бенавидесом, либо бой с Морелем. Посмотрим, в целом я открыт к любым боям", — заверил Гвоздик Ukrsport.pro.