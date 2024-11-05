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Дюбуа: Хочу стать абсолютным чемпионом мира

Бокс

Но есть проблемка

Дюбуа: Хочу стать абсолютным чемпионом мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) рассказал о своих планах.

"Я бы хотел большой бой. Кто хочет, тот может получить его. Он может его получить.

Я планирую вернуться к тренировкам в ближайшее время и стать лучшим, чтобы драться с теми, кого захотят бросить на бой со мной, чтобы бороться за мой пояс. Но я хочу завоевать все остальные пояса и стать абсолютным чемпионом", - заверил Дюбуа Boxing King Media.

Напомним, что в последнем поединке британец нокаутировал Энтони Джошуа.

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