Промоутер Фьюри рассказал, как идет подготовка Тайсона к реваншу против Усика

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, кого считает фаворитом в поединке-реванше с участием его подопечного и украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22- 0; 14 КО). Его слова цитирует iFl.tv:

"Тайсон готов к реваншу. Он сейчас тренируется. Он находится в тренировочном лагере. Фьюри выглядит здорово. Я действительно верю в Тайсона Фьюри и его способности" – сказал Уоррен.