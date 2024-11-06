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Промоутер Фьюри рассказал, как идет подготовка Тайсона к реваншу против Усика

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Промоутер Фьюри рассказал, как идет подготовка Тайсона к реваншу против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, кого считает фаворитом в поединке-реванше с участием его подопечного и украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22- 0; 14 КО). Его слова цитирует iFl.tv:

"Тайсон готов к реваншу. Он сейчас тренируется. Он находится в тренировочном лагере. Фьюри выглядит здорово. Я действительно верю в Тайсона Фьюри и его способности" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Дюбуа заявил об амбициозных планах на будущее.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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