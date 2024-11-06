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Льюис – о Тайсоне: Он старый, трудно в таком возрасте перемещаться по рингу
Лучше и не скажешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда супертяжелого веса, британец Леннокс Льюис прокомментировал шансы своего коллеги, американца Майка Тайсона в выставочном поединке против блоггера Джейка Пола.
"Майк Тайсон – старый. Трудно в таком возрасте перемещаться по рингу. Трудно наносить удары, трудно реагировать на пропущенные удары. Мне кажется, Майк Тайсон справится с этим вызовом.
Я уверен, что Джейк Пол не собирается стоять на месте. Он будет постоянно двигаться. Он точно не намерен стоять перед соперником и получать от него удары. Это будет увлекательное сражение" – сказал Льюис.
Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США).
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