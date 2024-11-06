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Уайт – о победе Трампа: Никто не заслуживает этого больше, чем он
Посмотрим результаты через 4 года
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу своего друга, бизнесмена и политика Дональда Трампа на выборах президента США.
"Никто не заслуживает этого больше, чем он, и никто не заслуживает этого больше, чем его семья.
Вот что происходит, когда машина следует за вами. Его не остановить. Он продолжает идти вперед. Он не сдается.
Он самый стойкий, трудолюбивый человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Его семья – невероятные люди. Это карма, дамы и господа. Он заслуживает этого. Они заслуживают этого.
Я хочу поблагодарить некоторых людей – могущественного Джо Рогана. И благодарю тебя, Америка" – цитирует слова Уайта FoxNews.
Напомним, что ранее американский миллиардер Маск
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