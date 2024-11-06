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Уоррен рассказал, почему Джошуа не дает согласия на реванш с Дюбуа
Серьезная причина
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, почему Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) пока не дает согласия на бой-реванш. Его слова цитирует iFL.tv:
"Мне сказали, что Энтони травмировался. Очевидно, что он тогда не может драться.
Я бы хотел объявить бой Дюбуа уже завтра, но не думаю, что мы будем что-то делать до конца недели" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
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