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Джейк Пол – о Трампе: Правда и Бог победили в Америке

Бокс
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Скорее маразм и шизофрения

Джейк Пол – о Трампе: Правда и Бог победили в Америке

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный блоггер и боксер Джейк Пол прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США.

"Правда, и Бог победили в Америке. Это огромный шаг в правильном направлении, чтобы исправить основные проблемы, происходящие в мире. Америка спасена.

Демократам. Я надеюсь, что кое-кто поймет, что правда победила на этих выборах.

Голосование за плохого оранжевого парня – это эмоциональное решение, а не правда.

Я вижу, что некоторые из моих друзей-демократов в шоке. Это не ваша вина. Постарайтесь быть более проницательными в СМИ и начните сначала говорить правду себе, и тогда мир станет для вас более понятным.

А теперь давайте все объединимся и будем работать над созданием лучшей Америки, как только сможем. Правдивой Америки" – написал Пол на своей странице в Твиттер.

Напомним, что на выборах 5 ноября 2024 года представитель республиканцев Дональд Трамп победил своего конкурента, демократку Камалу Харис и стал 47-м главой американского государства. Политик неоднократно обещал прекратить любую помощь Украине и отличился откровенно пророссийскими заявлениями.

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Дональд Трамп Джейк Пол
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