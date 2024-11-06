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Уоррен рассказал, почему Фьюри ненавидит организацию IBF
Весомая причина
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, почему его подопечный плохого мнения о Международной боксерской федерации.
"Я не понимаю, почему они не включили его в ТОП-15. Я не понимаю. Это безумно и странно. Очень удивительно. Слушайте, это то, что есть, – сказал Уоррен.
Напомним, что после победы над украинцем Владимиром Кличко "Цыганский король" чемпионский пояс по этой версии даже засунул в унитаз.
Ранее промоутер Фьюри
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