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Уоррен рассказал, почему Фьюри ненавидит организацию IBF

Бокс
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Уоррен рассказал, почему Фьюри ненавидит организацию IBF

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, почему его подопечный плохого мнения о Международной боксерской федерации.

"Я не понимаю, почему они не включили его в ТОП-15. Я не понимаю. Это безумно и странно. Очень удивительно. Слушайте, это то, что есть, – сказал Уоррен.

Напомним, что после победы над украинцем Владимиром Кличко "Цыганский король" чемпионский пояс по этой версии даже засунул в унитаз.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, как идет подготовка Тайсона к реваншу против Усика.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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