Экс-боец UFC: В поединке Пола и Тайсона в выигрыше останется один Майк

Бывший боец UFC, а ныне блогер и аналитик Брендан Шауб высказался о предстоящем боксёрском поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

"Переберём варианты. Если Пол вырубит Майка, фанаты скажут: "Позор избивать старика!" Если он проиграет нокаутом, фанаты назовут его клоуном, которого избил старик. А если поединок пройдёт всё дистанцию, то будет ещё хуже. Никто не будет его обсуждать. Этот бой – катастрофа. В выигрыше останется один Майк, даже если его нокаутируют. Ему ведь 58 лет, он получит огромные деньги", — сказал Шауб на своём YouTube-канале.

Поединок Тайсона и Пола состоится в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).