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Эдди Хирн хочет организовать пять мегафайтов
Среди них и поединок Шакура Стивенсона
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предложил боссу Golden Boy Promotions Оскару де ла Хойе организовать крупный вечер бокса в формате "5 на 5", как это было уже проведено однажды в Саудовской Аравии в июне 2024 года.
Тогда команда Хирна сразилась с боксёрами Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена и проиграла со счётом 5:0.
Джарон Эннис — Райан Гарсия (бой в полусреднем весе, до 66,7 кг);
Шакур Стивенсон — Уильям Сепеда (бой в лёгком весе, до 61,2 кг);
Исраил Мадримов — Верджил Ортис (бой в первом среднем весе, до 69,9 кг);
Джей Опетайя — Хильберто Рамирес (бой в тяжёлом весе, до 90,7 кг);
Джек Кэттеролл — Хосе Рамирес (бой в первом полусреднем весе, до 63,5 кг).
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