Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беллью: Дюбуа и Паркер провели бы удивительный бой
Британец назвал желаемый бой
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью считает, что Даниэль Дюбуа должен провести бой с Джозефом Паркером.
"Никто в супертяжелом весе не имеет таких имен в резюме, которые имеет Джозеф Паркер. Джозеф столкнулся с двумя парнями, которых боялся весь дивизион. Он дрался с Деонтеем Уайлдером и побил его. А потом еще и Чжилея побил, хотя люди сомневались. Слушай, я сам думал, что он проиграет обоим.
Джозеф заслуживает встречи с судьбой. Я списал Паркера в его последних двух боях, и я списал Дюбуа в его последних двух боях. Это битва тех, кого списали со счетов. Дюбуа и Паркер провели бы удивительный бой. Это может быть похоже на бой Айка Ибеабучи против Дэвида Туа. Они нанесли бы столько ударов друг по другу. Была бы настоящая рубка", — цитирует Белью The New Zealand Herald.
Популярное сейчас
- Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Шахтер – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024
- Кремль отреагировал на победу Трампа на президентских выборах
- Усик вместе с супругой провели романтический вечер в Испании. Фото
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери