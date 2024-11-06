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Беллью: Дюбуа и Паркер провели бы удивительный бой

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Беллью: Дюбуа и Паркер провели бы удивительный бой

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью считает, что Даниэль Дюбуа должен провести бой с Джозефом Паркером.

"Никто в супертяжелом весе не имеет таких имен в резюме, которые имеет Джозеф Паркер. Джозеф столкнулся с двумя парнями, которых боялся весь дивизион. Он дрался с Деонтеем Уайлдером и побил его. А потом еще и Чжилея побил, хотя люди сомневались. Слушай, я сам думал, что он проиграет обоим.

Джозеф заслуживает встречи с судьбой. Я списал Паркера в его последних двух боях, и я списал Дюбуа в его последних двух боях. Это битва тех, кого списали со счетов. Дюбуа и Паркер провели бы удивительный бой. Это может быть похоже на бой Айка Ибеабучи против Дэвида Туа. Они нанесли бы столько ударов друг по другу. Была бы настоящая рубка", — цитирует Белью The New Zealand Herald.

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Тони Беллью Джозеф Паркер Дэниэл Дюбуа
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