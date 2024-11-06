Майк Тайсон: Всю жизнь хотел быть величайшим бойцом в истории

Легендарный американский боксер, 58-летний Майк Тайсон принял решение возобновить карьеру ради боя с Джейком Полом.

В интервью подкасту All The Smoke Fight Андре Уорда Тайсон назвал главную цель, которой он хотел добиться, а также поделился жизненным опытом.

О поражении Джеймсу "Бастеру" Дагласу в 1990 году

"Нет, меня не покинули после этого, ведь у меня всё ещё были деньги... Все разбежались уже после того, как я остался на мели. Обычно так и бывает... Знаешь, враг не может тебя ранить. А вот друг... Было непросто. Но сейчас я готов к тому, что у меня есть "срок действия". Вот эти вот жизненные уроки помогают вам принять это, подготовиться к этому. И тогда мы можем спокойно принять смерть, ведь знаем, что у нас была настоящая жизнь".

"Боюсь ли я смерти? Не знаю... Но точно скажу, что я не цепляюсь за жизнь. Мы все знаем, что этот день придёт. А пока он не пришёл, нужно сделать много важных вещей. Нужно прожить так, чтобы когда этот день придёт, ты мог сказать: "Хороший момент для того, чтобы умереть". Я бы не пожелал никому такой жизни, как у меня. Реально говорю, никому... Но я хотел всего этого. Всю жизнь хотел быть величайшим бойцом в истории. Это то, что вложил мне в голову Кас Д'Амато. Почему я говорю сейчас именно эти слова? Потому что это то, что он вложил мне в голову".